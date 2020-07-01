Подразделения дознания заработали в Нацполиции — чем они занимаются

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Подразделения дознания с 1 июля заработали в Национальной полиции. Глава Нацполиции Игорь Клименко напомнил, что сегодня вступает в силу закон № 3314, которым вводится досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.

Образованы штатные подразделения дознания… Организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать свыше половины всех зарегистрированных уголовных преступлений, — рассказал правоохранитель.

По его словам, общая численность штата дознания на сегодня составляет более 3,7 тыс. должностей. Начальником управления дознания стал Александр Ковтун.

Самыми распространенными видами уголовных проступков станут кражи без квалифицирующих признаков, причинение легких телесных повреждений и мошенничество, незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и подобные проступки, — рассказал Ковтун.

Досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания будут осуществлять как штатные подразделения дознания, так и уполномоченные лица других структурных подразделений отделов и отделений полиции.

В то же время прокомментировала закон № 3314, который также вводит новые штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нардеп от «Голоса» Александра Устинова.