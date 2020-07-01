Підрозділи дізнання запрацювали в Нацполіції — що вони робитимуть

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Підрозділи дізнання з 1 липня запрацювали в Національній поліції. Очільник Нацполіції Ігор Клименко нагадав, що сьогодні набирає чинності закон № 3314, яким запроваджується досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

Утворено штатні підрозділи дізнання… Організовано навчання майбутніх дізнавачів, які будуть розслідувати більш ніж половину всіх зареєстрованих кримінальних правопорушень, — розповів правоохоронець.

За його словами, загальна чисельність штату дізнання на сьогодні складає понад 3,7 тис. посад. Начальником управління дізнання став Олександр Ковтун.

Найбільш поширеними видами кримінальних проступків стануть крадіжки без кваліфікуючих ознак, спричинення легких тілесних ушкоджень та шахрайства, незаконне поводження з наркотичними засобами без мети збуту тощо, — розповів Ковтун.

Досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання будуть здійснювати як штатні підрозділи дізнання, так і уповноважені особи інших структурних підрозділів відділів і відділень поліції.

Водночас прокоментувала закон № 3314, який також запроваджує нові штрафи за керування авто напідпитку, нардеп від «Голосу» Олександра Устінова.