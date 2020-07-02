Минздрав не спешит тратить 2 млрд грн на закупку защитных костюмов для медиков. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n140571-minzdrav-ne-speshit-tratit-2-mlrd-grn-na-zakupku-zaschitnyh-kostumov-dlya-medikov-jurnalisty.html

Ракурс

Министерство здравоохранения фактически тормозит приобретение защитных костюмов для медиков, которые крайне необходимы в условиях коронавирусной эпидемии. На закупку защитных костюмов из фонда борьбы с COVID-19 выделено 2,1 млрд грн. Но более чем за месяц Минздрав так и не объявил о проведении тендера.

Причины такой задержки выясняли журналисты Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) выполнило требование Минздрава и провело всесторонний анализ рынка с целью установления технических, качественных и других характеристик защитных медицинских костюмов. Результаты анализа были переданы на рассмотрение в Минздрав, однако в министерстве не спешат их утверждать.

А отсутствие объявлений о начале торгов на сайте публичных закупок свидетельствует о том, что Минздрав не спешит приобретать защитные костюмы, от которых зависят жизни и здоровье медиков.

Как ранее писал «Ракурс», еще 26 мая правительство выделило Минздраву около 3 млрд грн на закупку всего необходимого для борьбы с коронавирусом. Однако журналисты установили, что Минздрав планировал закупать необходимые предметы по явно завышенным ценам. Именно вокруг закупки защитных костюмов возникла наибольшая интрига. В Минздраве собирались закупать китайские защитные костюмы по цене 489 грн за штуку. МЗУ предлагало закупать такие же костюмы отечественного производства по цене 245 грн за штуку.

Министр здравоохранения Максим Степанов по данному поводу заявил, что украинские защитные костюмы, которые стоили вдвое дешевле китайских, являются «рабочей одеждой» художника и не смогут защитить медиков от инфицирования.