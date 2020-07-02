МОЗ не поспішає витрачати 2 млрд грн на закупівлю захисних костюмів для медиків. Фото: Відомості

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Ракурс

Міністерство охорони здоров’я фактично гальмує придбання захисних костюмів для медиків, які вкрай необхідні в умовах коронавірусної епідемії. На закупівлю захисних костюмів із фонду боротьби з COVID-19 виділено 2,1 млрд грн. Але вже більше місяця МОЗ так і не оголосило про проведення тендеру.

Причини такої затримки з’ясовували журналісти Bihus.Info.

Журналісти з’ясували, що Державне підприємство «Медичні закупівлі України» (МЗУ) виконало вимогу МОЗ і провело всебічний аналіз ринку з метою встановлення технічних, якісних та інших характеристик захисних медичних костюмів. Результати аналізу було передано на розгляд до Міністерства охорони здоров’я, проте у відомстві не поспішають їх затверджувати.

А відсутність оголошень про початок торгів на сайті державних закупівель свідчить про те, що МОЗ не поспішає купувати захисні костюми, від яких залежать життя та здоров’я медиків.

Як раніше писав «Ракурс», ще 26 травня уряд виділив МОЗ близько 3 млрд грн на закупівлю всього необхідного для боротьби з коронавірусом. Однак журналісти встановили, що МОЗ планувало купувати необхідні предмети за завищеними цінами. Саме навколо закупівлі захисних костюмів виникла найбільша інтрига. У МОЗ збиралися закуповувати китайські захисні костюми за ціною 489 грн за штуку. МЗУ пропонувало купувати такі ж костюми вітчизняного виробництва за ціною 245 грн за штуку.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із даного приводу заявив, що українські захисні костюми, які коштували вдвічі дешевше китайських, є «робочим одягом» художника і не зможуть захистити медиків від інфікування.