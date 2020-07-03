Появилось фото бюллетеня для голосования — местные выборы 2020

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Ракурс

Вид бюллетеня для голосования показали в Верховной Раде. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти определил, как будет выглядеть избирательный бюллетень для волеизъявления в октябре этого года.

Образец нового бюллетеня обнародовал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании комитета депутаты согласовали изменения в Избирательный кодекс. Отметим, что местные выборы 2020 года пройдут по открытым спискам. Таким образом украинцы будут голосовать как за партию, так и за определенного человека.

Среди нововведений указана возможность голосования без прописки. Для того, чтобы принять участие в местных выборах не по месту прописки, нужно подать заявление в ЦИК об изменении фактического места жительства.

Также впервые к избирательному процессу присоединят IT-технологии. Теперь кандидаты смогут подавать заявки на участие онлайн, а подсчет голосов будет проводиться с помощью электронных систем.

Напомним, 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут избирать состав сельских, городских, районных и областных советов, а также мэров городов. Отметим, что соцопросы по состоянию на начало июня указывают на постепенное падение рейтинга правящей партии Владимира Зеленского.