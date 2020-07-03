З’явилося фото бюлетеня для голосування — місцеві вибори 2020 / Фото: Ліга

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Ракурс

Вигляд бюлетеня для голосування показали у Верховній Раді. Парламентський комітет з питань організації державної влади остаточно вирішив, як виглядатиме виборчий бюлетень для місцевого волевиявлення цьогоріч у жовтні.

Зразок нового бюлетеню оприлюднив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на засіданні комітету депутати погодили зміни до Виборчого кодексу. Зазначимо, що місцеві вибори 2020 року відбудуться за відкритими списками. Таким чином українці голосуватимуть як за партію, так і за певну людину.

Серед нововведень вказано можливість голосування без прописки. Для того, щоб взяти участь у місцевих виборах не за місцем прописки, потрібно подати заяву до ЦВК про зміну фактичного місця проживання.

Також вперше до виборчого процесу приєднають IT-технології. Тепер кандидати можуть подавати заяви на участь онлайн, а підрахунок голосів проводитиметься за допомогою електронних систем.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Українці обиратимуть склад сільських, міських, районних та обласних рад, а також мерів міст. Наголосимо, що соцопитування станом на початок червня вказують на поступове падіння рейтингу правлячої партії Володимира Зеленського.