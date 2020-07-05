В Украине 6 июля температура воздуха будет достигать 38°, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 6 июля будет по-летнему жаркой.

На западе страны ожидаются грозы и температура до 32° днем, на востоке и юге — небольшая облачность с температурой до 38° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, 6 июля в восточных, южных, а также Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 6 июля ожидается без осадков, с небольшой облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ожидается без осадков ночью и с дождем, возможной грозой, днем. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 29−31°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью термометры покажут 22−24°, днем — 33−35°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 6 июля также будет без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 18−20°, днем — поднимется до 35−37°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17−19°, днем — 35−37°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Закарпатье 6 июля ожидается без осадков ночью и с дождем и возможными грозами днем. Ночью температура составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 30−32°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Напомним, в Киеве июньская жара побила пять температурных рекордов.