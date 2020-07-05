В Україні 6 липня температура повітря сягатиме 38°, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n140683-grozy-ta-speka-pogoda-v-ukrayini-6-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 6 липня буде по-літньому спекотною.

На заході країни очікуються грози та температура до 32° вдень, на сході та півдні — невелика хмарність з температурою до 38° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, 6 липня у східних, південних, а також Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Києві 6 липня очікується без опадів, невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 17−19°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові очікується без опадів вночі та з дощем, можливою грозою, вдень. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 29−31°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 22−24°, вдень — 33−35°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 6 липня також буде без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 18−20°, вдень — підніметься до 35−37°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 17−19°, вдень — 35−37°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 6 липня очікується без опадів вночі та з дощем і можливими грозами вдень. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 30−32°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 липня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Нагадаємо, у Києві червнева спека побила п’ять температурних рекордів.