Пожар в многоэтажке в Новой Каховке попал на видео с дрона, фото — А.Еванков

https://racurs.ua/n140699-pojar-v-mnogoetajke-v-novoy-kahovke-popal-na-video-s-drona.html

Ракурс

Пожар в многоэтажном доме в Новой Каховке сняли на видео с дрона. Местный фотограф опубликовал в сети впечатляющее видео чрезвычайного происшествия с высоты птичьего полета.

Как видно, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа.

Напомним, что 5 июля едва не сгорел жилой дом в Новой Каховке. Огонь распространился по всему периметру крыши здания, в котором восемь подъездов. Квартиры жителей верхних этажей залило водой во время тушения.

Одной из причин пожара якобы стало то, что один из жильцов дома поссорился со своей сожительницей и поджег квартиру. Полиция заявила, что мужчина выпивал дома, а потом решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

Полиция задержала мужчину, производство открыли по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Местные СМИ сообщали, что жители сгоревшего дома намеревались совершить самосуд.

Пострадавших расселят в детском саду «Золотой ключик», в помещении бывшего санатория «Дружба» и в детском инфекционном отделении в микрорайоне «Сокол», которое ранее готовилось для размещения на обсервацию пациентов с подозрением на коронавирус. Людям намерен помочь и один из благотворительных фондов.