Погорельцам из Новой Каховки нашли временное жилье. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n140695-pogorelcam-iz-novoy-kahovki-nashli-vremennoe-jile.html

Ракурс

Пожар в Новой Каховке Херсонской области фактически оставил без дома жителей пострадавшей в огне пятиэтажки. Люди, которые были эвакуированы во время пожара, теперь смогут попасть в свои квартиры лишь после завершения всех работ спасателей.

Пострадавших будут расселять в детском саде «Золотой ключик», в помещении бывшего санатория «Дружба» и в детском инфекционном отделении в микрорайоне «Сокол», которое ранее готовилось для размещения на обсервацию пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил в интервью изданию NovaKahovka. City мэр города Владимир Коваленко.

Нормальных людей городской бюджет никогда не оставляет в беде. Мы обязательно поможем пострадавшим. Прежде всего, выделим средства на ремонт кровли, — заявил мэр.



Коваленко добавил, что он уже договорился с начальником Новокаховского отдела полиции о выделении правоохранителей, которые будут охранять все подъезды пострадавшего от пожара дома. Также для этих целей будет привлечена муниципальная охрана. Эти меры направлены на недопущения возможного мародерства.

Как ранее писал «Ракурс», 5 июля в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме. Огнем была охвачена крыша здания. По предварительным данным, виновником пожара был мужчина, который совершил поджог в результате семейной ссоры.