Погорільцям із Нової Каховки знайшли тимчасове житло. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n140695-pogorilcyam-iz-novoyi-kahovky-znayshly-tymchasove-jytlo.html

Ракурс

Пожежа у Новій Каховці Херсонської області фактично залишила без даху над головою жителів постраждалої у вогні п’ятиповерхівки. Люди, які були евакуйовані під час пожежі, тепер зможуть потрапити до своїх квартир лише після завершення усіх робіт рятувальників.

Постраждалих будуть розселяти у дитячому садочку «Золотий ключик», у приміщенні колишнього санаторію «Дружба» та у дитячому інфекційному відділенні в мікрорайоні «Сокіл», яке раніше готувалося для розміщення на обсервацію пацієнтів із підозрою на коронавірус, повідомив у інтерв’ю виданню NovaKahovka. City мер міста Володимир Коваленко.

Нормальних людей міський бюджет ніколи не залишає у біді. Ми обов’язково допоможемо потерпілим. Перш за все, виділимо кошти на ремонт покрівлі, — заявив мер.



Коваленко додав, що він уже домовився із начальником Новокаховського відділу поліції про виділення правоохоронців, які будуть охороняти усі під’їзди постраждалого від пожежі будинку. Також для цього буде залучено муніципальну охорону. Ці заходи спрямовані на недопущення можливого мародерства.

Як раніше писав «Ракурс», 5 липня у Новій Каховці сталася масштабна пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Вогнем був охоплений дах будівлі. За попередніми даними, винуватцем пожежі був чоловік, який скоїв підпал у результаті сімейної сварки.