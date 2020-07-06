Пожежа в багатоповерхівці у Новій Каховці потрапила на відео з дрону, фото — А.Єванков

https://racurs.ua/ua/n140699-pojeja-v-bagatopoverhivci-u-noviy-kahovci-potrapyla-na-video-z-dronu.html

Ракурс

Пожежу в багатоповерховому будинку у Новій Каховці зняли на відео з дрону. Місцевий фотограф опублікував в мережі вражаюче відео надзвичайного випадку з висоти пташиного польоту.

Як видно, найбільше від вогню постраждали квартири п’ятого поверху.

Нагадаємо, що 5 липня ледь не згорів житловий будинок у Новій Каховці. Вогонь поширився по всьому периметру даху будівлі, у якій вісім під’їздів. Квартири мешканців верхніх поверхів залило водою під час гасіння.

Однією з причин пожежі нібито стало те, що один з мешканців будинку посварився зі своєю співмешканкою та підпалив квартиру. Поліція заявила, що чоловік вдома випивав, а потім вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні.

Поліція затримала чоловіка, провадження відкрили за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жителі згорілого будинку мали намір чинити самосуд.

Постраждалих розселять у дитячому садочку «Золотий ключик», у приміщенні колишнього санаторію «Дружба» та у дитячому інфекційному відділенні в мікрорайоні «Сокіл», яке раніше готувалося для розміщення на обсервацію пацієнтів із підозрою на коронавірус. Людям має намір допомогти й один з благодійних фондів.