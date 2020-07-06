ВНО по иностранным языкам. Фото: oblosvita-lg.gov.ua

https://racurs.ua/n140700-vno-po-inostrannym-yazykam-6-iulya-budut-sdavat-okolo-3-tys-abiturientov.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание по иностранным языкам состоится сегодня, 6 июля.

Около 3 тыс. абитуриентов на протяжении 150 минут будут выполнять сертифицированные задания по испанскому, французскому и немецкому языках. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск участников в пунктах сдачи ВНО начнется в 9.50 и продлится до 10.50. В приглашении-пропуске указывается промежуток времени, в который участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру регистрации.

Вход участников в пункты проведения ВНО возможен лишь при наличии:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, который указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае отсутствия указанных документов или в случае опоздания. Работа состоит из 59 заданий. В случае правильного выполнения всех заданий абитуриент получает 72 балла.

Следующее ВНО, по английскому языку, состоится 7 июля.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада отменила ВНО для детей из оккупированных регионов Донбасса и аннексированного Крыма. Эта категория абитуриентов имеет право поступать во все вузы Украины в пределах квот.