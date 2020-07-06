ЗНО з іноземних мов. Фото: oblosvita-lg.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n140700-zno-z-inozemnyh-mov-6-lypnya-budut-skladaty-blyzko-3-tys-abituriientiv.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з іноземних мов відбудеться сьогодні, 6 липня.

Близько 3 тис. абітурієнтів протягом 150 хвилин будуть виконувати сертифіковані завдання з іспанської, французької та німецької мов. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пунктів складання ЗНО розпочнеться о 9.50 і триватиме до 10.50. У запрошенні-перепустці вказується проміжок часу, у який учасникам ЗНО рекомендується прибути до пунктів тестування та пройти процедуру реєстрації.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО можливий лише за наявності:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, який вказаний у сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у ЗНО, яке учасники самостійно повинні роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасник не буде допущений до пункту проведення ЗНО у разі відсутності зазначених документів або у разі запізнення. Робота складається із 59 завдань. У разі правильного виконання усіх завдань абітурієнт отримує 72 бали.

Наступне ЗНО, з англійської мови, відбудеться 7 липня.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада скасувала ЗНО для дітей із окупованих регіонів Донбасу та анексованого Криму. Ця категорія абітурієнтів має право вступати до всіх вишів України у межах квот.