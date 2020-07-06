Поезд из Уханя приняли в Киеве, фото — УЗ

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Поезд из Уханя прибыл в Киев. Станция Киев-Лиски приняла 6 июля более 40 контейнеров, прибывших из провинции Хубэй.

Более двух недель контейнер-поезд ехал через четыре страны, преодолев более 9,5 тыс. км. В «Укрзализныце» рассказали, что наладили прямые контейнерные поезда из Китая.

Поезд из Уханя стал уже вторым таким в новом сервисе «Укрзализныци». В дороге он был 15 дней, поездом руководили 30 машинистов, которые поочередно сменяли друг друга.

Заказчик привез из Китая сульфат магния, оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, флаконы ПЭТ. В Киеве поезд встретили перерезанием красной ленты.

В госмонополисте планируют, что такие грузовые поезда будут курсировать из Китая еженедельно. Ранее в Украину из Поднебесной прибывали только транзитные грузовые рейсы, которые направлялись в Европу.

Пилотный поезд из Китая в Украину прибыл 8 июня. Тогда со станции Яньтай привезли в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Напомним, что именно Ухань стал эпицентром возникновения коронавируса в Китае и мире. Считается, что именно из этого города-миллионника болезнь распространилась по миру. Разведки некоторых стран считают, что вирус изобрели и распространили умышленно.