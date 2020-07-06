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Поїзд з Уханю прийняли у Києві, фото — УЗ
Поїзд з Уханю прийняли у Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140716-poyizd-z-uhanu-pryynyaly-u-kyievi-video.htmlРакурс
Поїзд з Уханю прибув до Києва. Станція Київ-Ліски прийняла 6 липня понад 40 контейнерів, які прибули з провінції Хубей.
Понад два тижні контейнер-поїзд їхав через чотири країни, подолавши понад 9,5 тис. км. В «Укрзалізниці» розповіли, що налагодили прямі контейнерні поїзди з Китаю. Поїзд з Уханю став вже другим подібним у новому сервісі «Укрзалізниці». У дорозі він був 15 діб, поїздом керували 30 машиністів, які почергово змінювали один одного.
Замовник привіз з Китаю ним сульфат магнію, обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, флакони ПЕТ. У Києві поїзд зустріли перерізанням червоної стрічки.
В держмонополісті планують, що такі вантажні поїзди курсуватимуть з Китаю щотижня. Раніше в Україну з Піднебесної прибували тільки транзитні вантажні рейси, які прямували у Європу.
Пілотний поїзд з Китаю в Україну прибув 8 червня. Тоді зі станції Яньтай перевезли в Україну взуття, бурильні труби, комп’ютерний томограф та збірні вантажі.
Нагадаємо, що саме Ухань став епіцентром виникнення коронавірусу в Китаї та світі. Вважається, що саме з цього міста-мільйонника хвороба поширилася світом. Розвідки деяких країн вважають, що вірус винайшли і розповсюдили умисно.
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