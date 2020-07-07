Стало известно, куда украинцам сейчас можно улететь за границу.

https://racurs.ua/n140760-otdyh-za-rubejom-23-strany-otkryty-dlya-grajdan-ukrainy.html

Ракурс

Украинские туристы сейчас могут посетить 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

В некоторых странах для туристов могут еще действовать определенные карантинные ограничения, то есть путешественникам необходимо будет соблюдать определенные правила. Об этом во время сегодняшнего онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, уже сегодня украинцам открыть въезд в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Республику Корею. Также в списке открытых стран — Ирак, Иран, Южный Судан, Афганистан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди и Сейшельские острова.

Также в МИД дали несколько советов туристам, которые хотят выехать за границу. Гражданам Украины советуют связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого они бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране, проверить статус бронирования. Также стоит обратиться в украинское посольство или консульство в той стране, куда запланировали поехать. Дипломаты предоставят самую полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях.

Кроме того, необходимо убедиться, что страховой полис покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом. В путешествие необходимо взять с собой дополнительные средства, необходимые медицинские препараты. Необходимо тщательно проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД.

Ранее украинские дипломаты разъяснили, что украинцы могут пересечь транзитом территорию Венгрии и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются домой автотранспортом.