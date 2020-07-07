Стало відомо, куди українцям зараз можна полетіти за кордон.

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Українські туристи наразі можуть відвідати 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.

В деяких країнах для туристів можуть ще діяти певні карантинні обмеження, тобто подорожувальникам необхідно буде дотримуватися певних правил. Про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, вже сьогодні українцям відкрити в’їзд у Туреччину, Сербію, Албанію, Північну Македонію, Чорногорію, Білорусь, Велику Британію, США, Мексику, Єгипет, Туніс, Республіку Корею. Також у списку відкритих країн — Ірак, Іран, Південний Судан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді та Сейшельські острови.

Також у МЗС дали кілька порад українським туристам, які хочуть виїхати за кордон. Громадянам України радять зв’язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою або оператором, через якого вони бронювали поїздку, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні й перевірити статус бронювання. Також варто звернутися до українського посольства чи консульства в тій країні, куди запланували поїхати. Дипломати нададуть найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо чинних карантинних обмежень.

Крім того, необхідно переконатися, що страховий поліс покриває витрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом. У подорож необхідно взяти з собою додаткові кошти, необхідно медичні препарати. Необхідно й ретельно перевірити інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС.

Раніше українські дипломати роз’яснили, що українці можуть перетнути транзитом територію Угорщини і не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються додому автотранспортом.