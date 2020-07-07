Зеленский зачастил к «слугам» в попытке наладить отношения. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в последние недели пытается улучшить отношения с народными депутатами из фракции «Слуга народа». Так он пытается снова соединить фракцию воедино, чтобы не допустить роспуска Верховной Рады.

«Слуга народа» стала фигурантом многих скандалов, а последним ударом для Зеленского стало то, что монобольшинство отказалось поддержать обновленную программу действий правительства Дениса Шмыгаля, хотя об этом просил сам президент. Именно после этого он решил наладить отношения со своими коллегами, ведь и рейтинги Зеленского, и самой партии неумолимо падают каждый месяц. Об этом сообщает «Украинская правда».

Чтобы наладить отношения, Зеленский начал проводить встречи с нардепами, представителями групп во фракции. При этом еще неделю назад «слуги» жаловались, что не могут пробиться на встречу к президенту, хотя у них есть масса вопросов относительно местных выборов.

Собеседник «Украинской правды» отмечает, что у президента сложилось впечатление, что кто-то пытается его оградить от прямого контакта с депутатами.

В статье также отмечается, что договориться с избранными депутатами Зеленскому будет легче, чем распускать Раду и набирать новую команду. При этом слухи о роспуске парламента ходят уже не первый месяц. Есть мнение, что такой шаг может поднять рейтинги Зеленского и даст ему возможность построить новую, более профессиональную команду. Однако он попытается этого избежать.