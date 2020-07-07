Зеленський згадав про «слуг» і хоче налагодити з ними відносини. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n140768-nalagodyty-vidnosyny-zi-slugamy-namagaietsya-zelenskyy-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, останніми тижнями намагається покращити відносини з народними депутатами від фракції «Слуга народу». Так він намагається знову об'єднати фракцію, щоб не допустити розпуску Верховної Ради.

«Слуга народу» стала фігурантом багатьох скандалів, а останнім ударом для Зеленського стало те, що монобольшість відмовилася підтримати оновлену програму дій уряду Дениса Шмигаля, хоча про це просив сам президент. Саме після цього він вирішив налагодити відносини зі своїми колегами, адже і рейтинги Зеленського, і самої партії невпинно падають щомісяця. Про це повідомляє «Українська правда».

Щоб налагодити відносини, Зеленський почав проводити зустрічі з нардепами, представниками груп у фракції. Водночас ще тиждень тому «слуги» скаржилися, що не можуть пробитися на зустріч до президента, хоча у них є маса запитань щодо місцевих виборів.

Співрозмовник «Української правди» зазначає, що у президента склалося враження, що хтось намагається його відгородити від прямого контакту з депутатами.

У статті також зазначається, що домовитися з обраними депутатами Зеленському буде легше, ніж розпускати Раду і набирати нову команду. Водночас чутки про розпуск парламенту ходять вже не перший місяць. Є думка, що такий крок може підняти рейтинги Зеленського і дасть йому можливість побудувати нову, більш професійну команду. Проте він спробує цього уникнути.