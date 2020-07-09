Ракурсhttps://racurs.ua/
В следующем году должно начаться восстановление более 100 культурных объектов. Об этом министр Александр Ткаченко сообщил в Facebook.
По словам министра, восстановление этих памятников обеспечит стабильное развитие туризма. Ткаченко добавил, что проекты уже готовы и будут представлены в ближайшее время.
Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Голос.UA
Какие культурные памятники должны «воскреснуть», показал Ткаченко (ФОТО)https://racurs.ua/n140886-kakie-kulturnye-pamyatniki-doljny-voskresnut-pokazal-tkachenko-foto.htmlРакурс
«Большое строительство 2.0», которое затронет историко-культурное наследие Украины, анонсировали в Министерстве культуры и информационной политики.
В следующем году должно начаться восстановление более 100 культурных объектов. Об этом министр Александр Ткаченко сообщил в Facebook.
Он заявил, что впервые за 30 лет независимости будут восстановлены историко-культурные памятники, которые сейчас находятся в запущенном состоянии и нуждаются в реконструкции. В частности, в рамках программы «Большое строительство» планируется обновить:
- Острожский замок в Ровенской области;
- Национальный художественный музей Украины в Киеве;
- Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» на Черниговщине;
- Бережанский замок в Тернопольской области;
- Оборонительные стены города Жовква 16−17 века во Львовской области;
- Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко в Харькове;
- Дворец Потоцких в Одессе;
- Дворец Подгорецкого замка, 1635−1640, 1779 гг. на Львовщине;
- Национальный заповедник «Хортица» в Запорожье;
- Музей истории запорожского казачества в Запорожской области;
- Николаевскую астрономическую обсерваторию 1821 г. в Николаевской области.
По словам министра, восстановление этих памятников обеспечит стабильное развитие туризма. Ткаченко добавил, что проекты уже готовы и будут представлены в ближайшее время.
Напомним, ранее мы сообщали, что Минкульт Ткаченко получил свыше 47,5 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом.
.