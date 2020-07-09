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Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Голос.UA

Какие культурные памятники должны «воскреснуть», показал Ткаченко (ФОТО)

9 июл 2020, 15:04
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«Большое строительство 2.0», которое затронет историко-культурное наследие Украины, анонсировали в Министерстве культуры и информационной политики.

В следующем году должно начаться восстановление более 100 культурных объектов. Об этом министр Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

Бережанский замок. Фото: Минкульт

Он заявил, что впервые за 30 лет независимости будут восстановлены историко-культурные памятники, которые сейчас находятся в запущенном состоянии и нуждаются в реконструкции. В частности, в рамках программы «Большое строительство» планируется обновить:


  • Острожский замок в Ровенской области;
  • Национальный художественный музей Украины в Киеве;
  • Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» на Черниговщине;
  • Бережанский замок в Тернопольской области;
  • Оборонительные стены города Жовква 16−17 века во Львовской области;
  • Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко в Харькове;
  • Дворец Потоцких в Одессе;
  • Дворец Подгорецкого замка, 1635−1640, 1779 гг. на Львовщине;
  • Национальный заповедник «Хортица» в Запорожье;
  • Музей истории запорожского казачества в Запорожской области;
  • Николаевскую астрономическую обсерваторию 1821 г. в Николаевской области.

По словам министра, восстановление этих памятников обеспечит стабильное развитие туризма. Ткаченко добавил, что проекты уже готовы и будут представлены в ближайшее время.

Палац Потоцьких, місто Одеса. Фото: Мінкульт

Напомним, ранее мы сообщали, что Минкульт Ткаченко получил свыше 47,5 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом.


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