Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Голос.UA

https://racurs.ua/n140886-kakie-kulturnye-pamyatniki-doljny-voskresnut-pokazal-tkachenko-foto.html

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«Большое строительство 2.0», которое затронет историко-культурное наследие Украины, анонсировали в Министерстве культуры и информационной политики.

В следующем году должно начаться восстановление более 100 культурных объектов. Об этом министр Александр Ткаченко сообщил в Facebook.







Он заявил, что впервые за 30 лет независимости будут восстановлены историко-культурные памятники, которые сейчас находятся в запущенном состоянии и нуждаются в реконструкции. В частности, в рамках программы «Большое строительство» планируется обновить:

Острожский замок в Ровенской области;

Национальный художественный музей Украины в Киеве;

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» на Черниговщине;

Бережанский замок в Тернопольской области;

Оборонительные стены города Жовква 16−17 века во Львовской области;

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко в Харькове;

Дворец Потоцких в Одессе;

Дворец Подгорецкого замка, 1635−1640, 1779 гг. на Львовщине;

Национальный заповедник «Хортица» в Запорожье;

Музей истории запорожского казачества в Запорожской области;

Николаевскую астрономическую обсерваторию 1821 г. в Николаевской области.

По словам министра, восстановление этих памятников обеспечит стабильное развитие туризма. Ткаченко добавил, что проекты уже готовы и будут представлены в ближайшее время.





Напомним, ранее мы сообщали, что Минкульт Ткаченко получил свыше 47,5 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом.