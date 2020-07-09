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Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: Голос.UA

Які культурні пам’ятки мають «воскреснути», показав Ткаченко (ФОТО)

9 лип 2020, 15:04
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«Велике будівництво 2.0», яке стосуватиметься історико-культурної спадщини України, анонсували у Міністерстві культури й інформаційної політики.

Наступного року має розпочатися відновлення понад 100 культурних об'єктів. Про це міністр Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

Бережанський замок. Фото: Мінкульт


Він заявив, що вперше за 30 років незалежності буде відновлено історико-культурні пам’ятки, які наразі перебувають у занедбаному стані та потребують реконструкції. Зокрема, в рамках програми «Велике будівництво» планується оновити:

  • Острозький замок у Рівненській області;
  • Національний художній музей України у Києві;
  • Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» на Чернігівщині;
  • Бережанський замок у Тернопільській області;
  • Оборонні мури міста. Жовква 16−17 століття у Львівській області;
  • Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка у Харкові;
  • Палац Потоцьких в Одесі;
  • Палац Підгорецького замку, 1635−1640, 1779 рр. на Львівщині;
  • Національний заповідник «Хортиця» на Запоріжжі;;
  • Музей історії запорозького козацтва в Запорізькій області;
  • Миколаївську астрономічну обсерваторію 1821 р. у Миколаївській області.


За словами міністра, відновлення цих пам’яток забезпечить стабільний розвиток туризму. Ткаченко додав, що проекти вже готові та будуть презентовані найближчим часом.

Палац Потоцьких, місто Одеса. Фото: Мінкульт

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мінкульт Ткаченка отримав понад 47,5 млн грн із фонду боротьби з коронавірусом.


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