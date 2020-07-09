Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: Голос.UA

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«Велике будівництво 2.0», яке стосуватиметься історико-культурної спадщини України, анонсували у Міністерстві культури й інформаційної політики.

Наступного року має розпочатися відновлення понад 100 культурних об'єктів. Про це міністр Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.





Він заявив, що вперше за 30 років незалежності буде відновлено історико-культурні пам’ятки, які наразі перебувають у занедбаному стані та потребують реконструкції. Зокрема, в рамках програми «Велике будівництво» планується оновити:

Острозький замок у Рівненській області;

Національний художній музей України у Києві;

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» на Чернігівщині;

Бережанський замок у Тернопільській області;

Оборонні мури міста. Жовква 16−17 століття у Львівській області;

Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка у Харкові;

Палац Потоцьких в Одесі;

Палац Підгорецького замку, 1635−1640, 1779 рр. на Львівщині;

Національний заповідник «Хортиця» на Запоріжжі;;

Музей історії запорозького козацтва в Запорізькій області;

Миколаївську астрономічну обсерваторію 1821 р. у Миколаївській області.



За словами міністра, відновлення цих пам’яток забезпечить стабільний розвиток туризму. Ткаченко додав, що проекти вже готові та будуть презентовані найближчим часом.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Мінкульт Ткаченка отримав понад 47,5 млн грн із фонду боротьби з коронавірусом.