Мэр Сеула. Фото: wp.com

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Ракурс

В Южной Корее мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым после того, как он пропал без вести в четверг, 9 июля.

Тело Пака нашли на горе Бугак на севере Сеула, неподалеку от места, где в последний раз фиксировали сигнал его мобильного телефона. Причину смерти полиция не объявила. Перед исчезновением чиновник оставил странное сообщение. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Правоохранители уже начали расследовать самоубийство, а медиа уже опубликовали текст записки.

Простите меня, все. Я благодарю всех, кто был со мной в жизни, — говорилось в ней.

По информации СМИ, одна из сотрудниц мэрии за несколько часов до исчезновения Пака подала заявление о сексуальных домогательствах с его стороны. В полиции пока не говорят, сыграло ли это определяющую роль в его смерти.

Известно, что Пак Вон Сун не пришел на работу 9 июля и перед этим отменил встречу с представителями президента в своем офисе мэрии. Последний раз мэра камеры видеонаблюдения зафиксировали в 10.53 по местному времени у входа в лесистую зону, там же в последний раз обнаружили телефонный сигнал.

Поиском градоначальника занимались почти 600 сотрудников полиции и спасателей. Они использовали беспилотники и собак, обследуя территорию вокруг часами.

Как известно, Пака впервые избрали мэром Сеула в 2011 году. Его беспрецедентно переизбирали еще два раза.

Напомним, в США сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева Сергей Хрущев погиб от выстрела в голову.