Мер Сеула. Фото: wp.com

https://racurs.ua/ua/n140923-mera-seula-znayshly-mertvym-pislya-zvynuvachen-u-seksualnyh-domagannyah.html

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У Південній Кореї мера Сеула Пака Вон Суна знайшли мертвим після того, як він зник безвісти в четвер, 9 липня.

Тіло Пака знайшли на горі Бугак на півночі Сеула, неподалік від місця, де востаннє фіксували сигнал його мобільного телефону. Причину смерті поліція не оголосила. Перед зникненням чиновник залишив дивне повідомлення. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Правоохоронці вже почали розслідувати самогубство, а медіа вже опублікували текст записки.

Пробачте мені, всі. Я дякую всім, хто був зі мною в житті, — йшлося в ній.

За інформацією ЗМІ, одна з співробітниць мерії за декілька годин до зникнення Пака подала заяву про сексуальні домагання з його боку. У поліції поки не кажуть, що саме це зіграло визначальну роль у його смерті.

Відомо, що Пак Вон Сун не прийшов на роботу 9 липня і перед цим скасував зустріч із представниками президента у своєму офісі мерії. Востаннє мера камери відеоспостереження зафіксували о 10.53 за місцевим часом біля входу в лісисту зону, там же востаннє виявили телефонний сигнал.

Пошуком градоначальника займалися майже 600 співробітників поліції та рятувальників. Вони використовували безпілотники та собак, обстежуючи територію довкола годинами.

Як відомо, Пака вперше обрали мером Сеула у 2011 році. Його безпрецедентно переобирали ще двічі.

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