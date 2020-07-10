Скучные совещания разбавляют козы и петухи в США. Фото: pixabay

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Ракурс

В США придумали интересный способ разнообразить ежедневные онлайн-совещания. К рабочим встречам, которые из-за пандемии коронавируса теперь проходят онлайн, приобщили животных.

Необычный формат придумали на одной из ферм в Соединенных Штатах, где занимаются реабилитацией домашних животных. Ранее этот приют зарабатывал на образовательных экскурсиях, однако из-за пандемии коронавируса их нельзя было проводить.

Поэтому собственники фермы собрались и обдумали новый формат заработка. Они назвали это услугой эмоциональной поддержки сотрудников.

Инициатива «Козу на совещание» стоит 100 долл. Во время рабочего совещания сотрудники фермы подключаются к онлайн-конференции и показывают животных. Отмечается, что американцы в восторге от такой идеи.

Владельцы фермы говорят, что собранные деньги потратят на реабилитацию животных, ведь многие из них попали в приют из неблагоприятного окружения. Некоторых из них забрали из рынка для живых животных, других — после насилия или вследствие закрытия нелегальных боев животных.

Как писал «Ракурс», приют для птиц, пострадавших от рук своих хозяев, создал в Кировоградской местный орнитолог Станиславас Гужявичус.