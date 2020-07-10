Нудні наради обарвлюють кози і півні в США. Фото: pixabay

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Ракурс

У США вигадали цікавий спосіб урізноманітнити щоденні онлайн-наради. До робочих зустрічей, які через пандемію коронавірусу тепер проходять онлайн, долучили тварин.

Незвичайний формат придумали на одній з ферм у Сполучених Штатах, де займаються реабілітацією домашніх тварин. Раніше цей притулок заробляв на освітніх екскурсіях, проте через пандемію коронавірусу їх не можна було проводити.

Тому власники ферми зібралися і вигадали новий формат заробітку. Вони назвали це послугою емоційної підтримки співробітників.

Ініціатива «Козу на нараду» коштує 100 дол. Під час робочої наради співробітники ферми підключаються до онлайн-конференції і показують тварин. Зазначається, що американці в захваті від такої ідеї.

Власники ферми кажуть, що зібрані гроші витратять на реабілітацію тварин, адже багато з них потрапили до притулку з несприятливого оточення. Деяких з них забрали із ринку для живих тварин, інших — після насильства або внаслідок закриття нелегальних боїв тварин.

Як писав «Ракурс», притулок для птахів, які постраждали від рук своїх господарів, створив в Кіровоградській місцевий орнітолог Станіславас Гужявічус.