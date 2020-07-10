Водоемы в Киеве. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n140945-prichinu-zagryazneniya-vody-na-plyajah-kieva-nazvali-v-kgga.html

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Вода на пляжах в Киеве загрязнена и спасатели не рекомендуют на них купаться.

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований и проб воды на пляжах, где обнаружили отклонения от требований. На этих водоемах был превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации представителей КП «Плесо», вода на пляжах испортилась из-за сильных ливней, которые наблюдались в Киеве в последние дни. По словам экспертов, подобная ситуация с загрязнением воды наблюдалась после дождей во многих уголках мира. Обещают, что нужно всего три-четыре дня для возвращения нормальных показателей и открытия пляжей.

По словам директора по развитию зон рекреации «Плеса» Константина Пигули, ситуацию с пляжами в Киеве нельзя назвать загрязнением. Он заявил, что загрязнением могут считать только попадания в воду патогенных веществ — нефти, химикатов и тому подобное.

Отмечается, что в течение трех дней специалисты «Плеса» проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

В КГГА напомнили, что желтый флаг означает «не рекомендуем купаться», зеленый — «купание разрешено», красный — «купаться запрещено!».

Ранее сообщалось, что в воде на 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Оказалось, что пробы воды открытых водоемов на начало июля не соответствуют требованиям государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений.