Водойми в Києві. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n140945-prychynu-zabrudnennya-vody-na-plyajah-kyieva-nazvaly-v-kmda.html

Ракурс

Вода на пляжах у Києві забруднена і рятувальники не рекомендують на них купатися.

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води на пляжах, де виявили відхилення від вимог. На цих водоймах було перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички. Про це 10 липня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Представники КП «Плесо» заявили, вода на пляжах забруднилася через сильні зливи, які спостерігалися в Києві останніми днями. За словами експертів, подібна ситуація із забрудненням води спостерігалася після дощі у багатьох куточках світу. Обіцяють, що потрібно всього три-чотири дні для повернення нормальних показників та відкриття пляжів.

За словами директора з розвитку зон рекреації «Плеса» Костянтина Пігулі, ситуацію з пляжами в Києві не можна назвати забрудненням. Він заявив, що забрудненням можуть вважати лише потрапляння до води патогенних речовин — нафти, хімікатів тощо.

Зазначається, що впродовж трьох днів фахівці «Плеса» проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

У КМДА нагадали, що жовтий прапор означає «не рекомендуємо купатися», зелений — «купання дозволено», червоний — «купатись заборонено!».

Раніше повідомлялося, що у воді на 11 київських пляжах виявили кишкову паличку. Виявилося, що проби води відкритих водойм на початок липня не відповідають вимогам державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.