Причину забруднення води на пляжах Києва назвали в КМДАhttps://racurs.ua/ua/n140945-prychynu-zabrudnennya-vody-na-plyajah-kyieva-nazvaly-v-kmda.htmlРакурс
Вода на пляжах у Києві забруднена і рятувальники не рекомендують на них купатися.
Головне управління Держпродспоживслужби в Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води на пляжах, де виявили відхилення від вимог. На цих водоймах було перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички. Про це 10 липня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Представники КП «Плесо» заявили, вода на пляжах забруднилася через сильні зливи, які спостерігалися в Києві останніми днями. За словами експертів, подібна ситуація із забрудненням води спостерігалася після дощі у багатьох куточках світу. Обіцяють, що потрібно всього три-чотири дні для повернення нормальних показників та відкриття пляжів.
За словами директора з розвитку зон рекреації «Плеса» Костянтина Пігулі, ситуацію з пляжами в Києві не можна назвати забрудненням. Він заявив, що забрудненням можуть вважати лише потрапляння до води патогенних речовин — нафти, хімікатів тощо.
Зазначається, що впродовж трьох днів фахівці «Плеса» проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.
У КМДА нагадали, що жовтий прапор означає «не рекомендуємо купатися», зелений — «купання дозволено», червоний — «купатись заборонено!».
Раніше повідомлялося, що у воді на 11 київських пляжах виявили кишкову паличку. Виявилося, що проби води відкритих водойм на початок липня не відповідають вимогам державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.