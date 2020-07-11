Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 12 июля будет дождливой в западных и центральных областях.

Но в большинстве регионов страны сохранится солнечная, малооблачная и очень жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут от 13° до 19° тепла, а днем воздух прогреется до 16−34° выше нуля. Ветер прогнозируют северо-западный 7−12 м/с и юго-восточный 5−10 м/c. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 июля ожидается солнечная, но с некоторой облачностью. Ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье будет жаркой — солнце хорошо нагреет воздух. Температурные показатели будут следующими: ночью 16−18° тепла, днем 32−34° выше нуля.

Погода Львове завтра будет сложной — с проливными дождями и грозами. Вследствие этого в регионе будет прохладно. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, а днем — 16−18° с выше нуля.

Погода в Карпатах завтра будет дождливая, местами ожидаются грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем 16−19° тепла по Цельсию.

Погодные условия в Одессе 12 июля будут хорошими — солнце и тепло. В областном центре температура воздуха ночью ожидается 17−19° тепла, а днем — 32−34° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, сегодня, 11 июля, синоптики обещали на западе страны дожди с грозами. В большинстве регионов прогнозировали теплую и ясную погоду.