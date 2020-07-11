Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 12 липня буде дощовою у західних та кількох центральних областях.

Але в більшості регіонів країні збережеться сонячна, малохмарна та дуже спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 13° до 19° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−34° вище нуля. Вітер прогнозують північно-західний 7−12 м/с та південно-східний 5−10 м/c. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 липня очікується сонячна, але з деякою хмарністю. Вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погода в Харкові в неділю спекотною — сонце добре нагріватиме повітря. Температурні показники будуть наступними: вночі 16−18° тепла, вдень 32−34° вище нуля.

Погода Львові завтра буде складною — з проливними дощами та грозами. Внаслідок цього в регіоні буде прохолодно. Температура повітря вночі 13−15° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

Погода в Карпатах завтра буде дощова, місцями очікуються грози. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 16−19° тепла за Цельсієм.

Погодні умови в Одесі 12 липня будуть хорошими — сонце та тепло. В обласному центрі температура повітря вночі очікується 17−19° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, синоптики обіцяли на заході країни дощі з грозами. У більшості регіонів прогнозували теплу та ясну погоду.