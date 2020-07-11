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Полиция Йоханнесбурга. Фото:

Неизвестные захватили церковь возле Йоханнесбурга, есть жертвы

11 июл 2020, 16:50
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Захват заложников произошел в Южно-Африканской Республике.

Нападение произошло на церковь пятидесятников вблизи города Йоханнесбург. На момент атаки в храме находились 200 человек. Во время нападения погибли пять человек, один из них — охранник церкви. Об этом 11 июля заявил представитель полиции ЮАР Вишну Найду, передает РИА «Новости».

Спецназ уже смог освободить храм с заложниками, задержаны более 40 человек. Шестеро из нападавших в ходе штурма получили ранения и были госпитализированы.


Среди задержанных — представитель полиции ЮАР, военнослужащий, полицейский Йоханнесбурга и сотрудник исправительного учреждения. Пока не известно, причастны ли эти силовики к атаке на церковь. У задержанных изъяли 45 единиц оружия — винтовки, пистолеты и помповые ружья. Причины и мотивы нападения пока неизвестны.

Напомним, в мае в Москве курьер, который занимается доставкой еды, захватил отделение «Альфа-банка» с заложниками — пяти сотрудниками банка и одном посетителем.


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