Поліція Йоганнесбурґа. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n140985-nevidomi-zahopyly-cerkvu-bilya-yogannesbur-u-ie-jertvy.html

Ракурс

Захоплення заручників сталося у Південно-Африканській Республіці.

Напад стався на церкву п’ятидесятників поблизу міста Йоганнесбурґ. На момент атаки в храмі перебувало 200 осіб. Під час нападу загинули п’ятеро осіб, один із них — охоронець церкви. Про це 11 липня заявив представник поліції ПАР Вішну Найду, передає РІА «Новости».

Спецназ уже зміг звільнити храм із заручниками, затримано понад 40 осіб. Шестеро з нападників у ході штурму дістали поранення й були госпіталізовані.

Серед затриманих — представник поліції ПАР, військовослужбовець, поліцейський Йоганнесбурґа і співробітник виправної установи. Наразі не відомо, чи причетні ці силовики до атаки на церкву. У затриманих вилучили 45 одиниць зброї — гвинтівки, пістолети та помпові рушниці. Причини та мотиви нападу наразі невідомі.

Нагадаємо, у травні в Москві кур'єр, який займається доставкою їжі, захопив відділення «Альфа-банку» із заручниками — п’ятьма співробітниками банку і одним відвідувачем.