У Москві кур'єр із доставки їжі захопив заручників у банку. Фото: Кореспондент

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Ракурс

У Москві сьогодні, 23 травня, до відділення «Альфа-банку», яке розташоване на Земляному валу, увійшов чоловік у формі кур'єра з доставки їжі компанії Delivery Club і став погрожувати вибухом. За спиною у чоловіка був рюкзак, із якого стирчали дроти. Зловмисник вимагав заблокувати двері і силою утримував всередині кілька заручників.

Спочатку заручниками стали п’ятеро співробітників банку і один відвідувач. Незабаром співробітників банку вдалося вивести і в заручниках залишився лише один відвідувач банку, повідомляє «Інтерфакс».

У правоохоронних органах повідомили, що вимоги чоловіка були суперечливими і вів він себе неадекватно. Можливо, чоловік перебував під впливом психотропних препаратів. Спецназ провів штурм будівлі банку і затримав злодія.

Чоловік не мав вибухового пристрою, а лише муляж бомби. Постраждалих у результаті інциденту немає.

За попередніми даними, чоловік працює кур'єром із доставки їжі в компанії Delivery Club. Чоловік не вимагав грошей, він викинув на вулицю записку з текстом: «Мені не потрібні гроші, мені потрібна правда».

Як раніше писав «Ракурс», суддів Приморського райсуду Одеси взяв у заручники чоловік із гранатою, якого доставили з СІЗО до суду. У залі суду він дістав гранату і витягнув чеку. Чоловік погрожував усіх підірвати.