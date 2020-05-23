В Москве курьер по доставке еды захватил заложников в банке. Фото: Корреспондент

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Ракурс

В Москве сегодня, 23 мая, в отделение «Альфа-банка», которое расположено на Земляном валу, вошел мужчина в форме курьера по доставке еды компании Delivery Club и стал угрожать взрывом. За спиной у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Злоумышленник потребовал заблокировать двери и силой удерживал внутри несколько заложников.

Изначально заложниками стали пятеро сотрудников банка и один посетитель. Вскоре сотрудников банка удалось вывести и в заложниках остался лишь один посетитель банка, сообщает «Интерфакс».

В правоохранительных органах сообщили, что требования мужчины были противоречивыми и вел он себя неадекватно. Возможно, захватчик находился под воздействием психотропных препаратов. Спецназ провел штурм здания банка и задержал захватчика.

У мужчины не было взрывного устройства, а лишь муляж бомбы. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, захватчик работает курьером по доставке еды в компании Delivery Club. Мужчина не требовал денег, он выбросил на улицу записку с текстом: «Мне не нужны деньги, мне нужна правда».

Как ранее писал «Ракурс», судей Приморского райсуда Одессы взял в заложники мужчина с гранатой, которого доставили из СИЗО в суд. В зале суда он достал гранату и вытащил чеку. Мужчина угрожал всех взорвать.