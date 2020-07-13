Стипендии им. Василия Кисиля могут получить магистры. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n141049-stipendiu-im-vasiliya-kisilya-mogut-poluchit-magistry-chto-dlya-etogo-nujno.html

Ракурс

Конкурс на стипендиальную программу имени Василия Кисиля стартовал в Украине. В нем могут принять участие поступающие на магистерскую программу «Право» Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Стипендия предоставляется студентам первого года обучения, вступительный рейтинг которых не менее 550 баллов. Также эти студенты должны проводить научные исследования, чтобы представить их результаты в курсовой и квалификационной работах.

Для того, чтобы получить стипендию, студент должен:

до 22 августа подать заявление об участии в конкурсе на сайте Киево-Могилянской академии;

написать мотивационное письмо;

написать свою краткую биографию, где могут быть перечислены достижения конкурсанта;

представить свое исследовательское предложение;

добавить сертификат, подтверждающий знание иностранного языка на уровне С1 и выше.

В исследовательском предложении студент должен указать тему исследования, обосновать ее актуальность, описать общую характеристику состояния научной разработки темы, а также определить предмет, цель и задачи исследования.

Стипендия предполагает благотворительную финансовую поддержку для студента в размере 98 тыс. грн. Отбор будет проходить в два этапа: