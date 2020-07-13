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Ракурс
Стипендии им. Василия Кисиля могут получить магистры. Фото: LIGA.net

Стипендию им. Василия Кисиля могут получить магистры — что для этого нужно

13 июл 2020, 15:24
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Конкурс на стипендиальную программу имени Василия Кисиля стартовал в Украине. В нем могут принять участие поступающие на магистерскую программу «Право» Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Стипендия предоставляется студентам первого года обучения, вступительный рейтинг которых не менее 550 баллов. Также эти студенты должны проводить научные исследования, чтобы представить их результаты в курсовой и квалификационной работах.

Для того, чтобы получить стипендию, студент должен:

  • до 22 августа подать заявление об участии в конкурсе на сайте Киево-Могилянской академии;
  • написать мотивационное письмо;
  • написать свою краткую биографию, где могут быть перечислены достижения конкурсанта;
  • представить свое исследовательское предложение;
  • добавить сертификат, подтверждающий знание иностранного языка на уровне С1 и выше.

В исследовательском предложении студент должен указать тему исследования, обосновать ее актуальность, описать общую характеристику состояния научной разработки темы, а также определить предмет, цель и задачи исследования.


Стипендия предполагает благотворительную финансовую поддержку для студента в размере 98 тыс. грн. Отбор будет проходить в два этапа:

  • конкурс по результатам заявок;
  • собеседование с конкурсной комиссией.

Источник: Ракурс


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