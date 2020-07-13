Стипендию им. Василия Кисиля могут получить магистры — что для этого нужноhttps://racurs.ua/n141049-stipendiu-im-vasiliya-kisilya-mogut-poluchit-magistry-chto-dlya-etogo-nujno.htmlРакурс
Конкурс на стипендиальную программу имени Василия Кисиля стартовал в Украине. В нем могут принять участие поступающие на магистерскую программу «Право» Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Стипендия предоставляется студентам первого года обучения, вступительный рейтинг которых не менее 550 баллов. Также эти студенты должны проводить научные исследования, чтобы представить их результаты в курсовой и квалификационной работах.
Для того, чтобы получить стипендию, студент должен:
- до 22 августа подать заявление об участии в конкурсе на сайте Киево-Могилянской академии;
- написать мотивационное письмо;
- написать свою краткую биографию, где могут быть перечислены достижения конкурсанта;
- представить свое исследовательское предложение;
- добавить сертификат, подтверждающий знание иностранного языка на уровне С1 и выше.
В исследовательском предложении студент должен указать тему исследования, обосновать ее актуальность, описать общую характеристику состояния научной разработки темы, а также определить предмет, цель и задачи исследования.
Стипендия предполагает благотворительную финансовую поддержку для студента в размере 98 тыс. грн. Отбор будет проходить в два этапа:
- конкурс по результатам заявок;
- собеседование с конкурсной комиссией.