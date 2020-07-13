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Ракурс
Стипендії ім. Василя Кисіля можуть отримати магістри. Фото: LIGA.net

Стипендію ім. Василя Кисіля можуть отримати магістри — що для цього треба

13 лип 2020, 15:24
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Конкурс на стипендійну програму імені Василя Кисіля стартував в Україні. У ньому можуть взяти участь вступники на магістерську програму «Право» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Стипендія надається студентам першого року навчання, які мають вступний рейтинг не менше 550 балів. Також ці студенти повинні прагнути проводити наукові дослідження, аби представити їхні результати у курсовій та кваліфікаційній роботах.

Для того, аби отримати стипендію, студент має:

  • до 22 серпня подати заяву про участь у конкурсі на сайті Києво-Могилянської академії;
  • написати мотиваційний лист;
  • написати свою коротку біографію, де можуть бути перераховані здобутки конкурсанта;
  • представити свою дослідницьку пропозицію;
  • додати сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови на рівні С1 і вище.

У дослідницькій пропозиції студент має вказати тему дослідження, обґрунтувати її актуальність, описати загальну характеристику стану наукової розробки теми, а також визначити предмет, мету та завдання дослідження.


Стипендія передбачає благодійну фінансову підтримку для студента в розмірі 98 тис. грн. Відбір відбуватиметься у два етапи:

  • конкурс за результатами заявок;
  • співбесіда із конкурсною комісією.

Джерело: Ракурс


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