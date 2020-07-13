Стипендії ім. Василя Кисіля можуть отримати магістри. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n141049-stypendiyi-im-vasylya-kysilya-mojut-otrymaty-magistry-scho-dlya-cogo-treba.html

Ракурс

Конкурс на стипендійну програму імені Василя Кисіля стартував в Україні. У ньому можуть взяти участь вступники на магістерську програму «Право» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Стипендія надається студентам першого року навчання, які мають вступний рейтинг не менше 550 балів. Також ці студенти повинні прагнути проводити наукові дослідження, аби представити їхні результати у курсовій та кваліфікаційній роботах.

Для того, аби отримати стипендію, студент має:

до 22 серпня подати заяву про участь у конкурсі на сайті Києво-Могилянської академії;

написати мотиваційний лист;

написати свою коротку біографію, де можуть бути перераховані здобутки конкурсанта;

представити свою дослідницьку пропозицію;

додати сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови на рівні С1 і вище.

У дослідницькій пропозиції студент має вказати тему дослідження, обґрунтувати її актуальність, описати загальну характеристику стану наукової розробки теми, а також визначити предмет, мету та завдання дослідження.

Стипендія передбачає благодійну фінансову підтримку для студента в розмірі 98 тис. грн. Відбір відбуватиметься у два етапи: