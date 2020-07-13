Стипендію ім. Василя Кисіля можуть отримати магістри — що для цього требаhttps://racurs.ua/ua/n141049-stypendiyi-im-vasylya-kysilya-mojut-otrymaty-magistry-scho-dlya-cogo-treba.htmlРакурс
Конкурс на стипендійну програму імені Василя Кисіля стартував в Україні. У ньому можуть взяти участь вступники на магістерську програму «Право» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Стипендія надається студентам першого року навчання, які мають вступний рейтинг не менше 550 балів. Також ці студенти повинні прагнути проводити наукові дослідження, аби представити їхні результати у курсовій та кваліфікаційній роботах.
Для того, аби отримати стипендію, студент має:
- до 22 серпня подати заяву про участь у конкурсі на сайті Києво-Могилянської академії;
- написати мотиваційний лист;
- написати свою коротку біографію, де можуть бути перераховані здобутки конкурсанта;
- представити свою дослідницьку пропозицію;
- додати сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови на рівні С1 і вище.
У дослідницькій пропозиції студент має вказати тему дослідження, обґрунтувати її актуальність, описати загальну характеристику стану наукової розробки теми, а також визначити предмет, мету та завдання дослідження.
Стипендія передбачає благодійну фінансову підтримку для студента в розмірі 98 тис. грн. Відбір відбуватиметься у два етапи:
- конкурс за результатами заявок;
- співбесіда із конкурсною комісією.