Крым не считает украинским еще один коллега Усика

Максим Бурсак. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/n141059-krym-ne-schitaet-ukrainskim-esche-odin-kollega-usika.html

Ракурс

Крым аннексирован Россией, но во всем мире считается территорией Украины. Однако такой позиции не придерживается еще один украинский профессиональный боксер Максим Бурсак.

Бурсак по прозвищу «Тигр», решил пообщаться со своими поклонниками в Instagram и предложил задать ему вопросы.

Один из поклонников задал Бурсаку вопрос: «Чей Крым?», на что боксер ответил: «Крымчан». Как известно, боксер Александр Усик на подобный вопрос ответил: «Крым — Божий».

Но на этом поклонники не остановились и решили выяснить у Бурсака, считает ли он Россию агрессором. На этот вопрос боксер предпочел не отвечать и заявил, что это провокация.

Как известно, в апреле 2017 года Бурсак в Калифорнии провел поединок с Хильберто Рамиресом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе. Бой закончился победой мексиканца. Все трое судей отдали победу Рамиресу со счетом 120:106.

Как ранее писал «Ракурс», боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко внесены в базу сайта «Миротворец». В разделе «Чистилище» на сайте указано, что боксеры отрицают российскую агрессию, участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляциях и являются противниками независимости украинского православия.