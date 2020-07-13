Крим не вважає українським ще один колега Усика

Максим Бурсак. Фото: XSPORT.ua

https://racurs.ua/ua/n141059-krym-ne-vvajaie-ukrayinskym-sche-odyn-kolega-usyka.html

Ракурс

Крим анексований Росією, але в усьому світі вважається територією України. Однак з такою позицією не згоден ще один український професійний боксер Максим Бурсак.

Бурсак на прізвисько «Тигр», вирішив поспілкуватися зі своїми шанувальниками в Instagram і запропонував поставити йому запитання.

Один із прихильників задав Бурсаку питання: «Чий Крим?», на що боксер відповів: «Кримчан». Як відомо, боксер Олександр Усик на подібне питання відповів: «Крим — Божий».

Але на цьому прихильники не зупинилися і вирішили з’ясувати у Бурсака, чи вважає він Росію агресором. На це питання боксер вирішив не відповідати і заявив, що це провокація.

Як відомо, у квітні 2017 року Бурсак у Каліфорнії провів поєдинок із Хільберто Раміресом за титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі. Бій закінчився перемогою мексиканця. Усі троє суддів віддали перемогу Раміресу з рахунком 120:106.

Як раніше писав «Ракурс», боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка внесено до бази сайту «Миротворець». У розділі «Чистилище» на сайті вказано, що боксери заперечують російську агресію, беруть участь в антиукраїнських пропагандистських заходах РФ, маніпуляціях та є противниками незалежності українського православ’я.