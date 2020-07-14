Бубонная чума привела к смерти подростка. Фото: EADaily

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Бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего парня в Монголии. За несколько дней до смерти он с друзьями употреблял в пищу мясо сурка, который является переносчиком чумы.

Подросток умер по дороге в больницу, сообщает Министерство здравоохранения Монголии.

Еще более 20 человек из круга общения погибшего отправлены на карантин.

Вспышка бубонной чумы началась в Монголии, которая граничит с Россией и Китаем, в начале июля. Затем стало известно о случаях заражения в Китае. Власти указанных стран призвали своих граждан не употреблять мясо грызунов и сурков, а также не приближаться к диким животным, чтобы избежать заражения.

Между тем, бубонную чуму обнаружили у белки в американском городе Моррисон в штате Колорадо. Заболевание подтвердили медицинские тесты, пишет New York Post со ссылкой на заявление местного департамента здравоохранения.

Бубонная чума передается людям от зараженных блох, грызунов и сурков. Домашние животные, в частности, кошки тоже восприимчивы к инфекции и после заражения могут умереть. А вот собаки могут быть лишь переносчиками заболевания.

Американские медики рекомендуют своим гражданам ограничить контакты с дикими животными и обращаться за помощью в случае любых недомоганий у домашних питомцев.