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Ракурс
Бубонна чума призвела до смерті підлітка. Фото: EADaily

Бубонна чума призвела до смерті підлітка

14 лип 2020, 17:02
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Бубонна чума стала причиною смерті 15-річного хлопця в Монголії. За кілька днів до смерті він із друзями вживав у їжу м’ясо бабака, який є переносником чуми.

Підліток помер дорогою до лікарні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я Монголії.

Ще понад 20 осіб із кола спілкування загиблого відправлено на карантин.

Спалах бубонної чуми почалася в Монголії, яка межує з Росією та Китаєм, на початку липня. Потім стало відомо про випадки зараження в Китаї. Влада вказаних країн закликали своїх громадян не вживати м’яса гризунів і бабаків, а також не наближатися до диких тварин, аби уникнути зараження.

Між тим, бубонну чуму виявили у білки в американському місті Моррісон у штаті Колорадо. Захворювання підтвердили медичні тести, пише New York Post із посиланням на заяву місцевого департаменту охорони здоров’я.


Бубонна чума передається людям від заражених бліх, гризунів і бабаків. Домашні тварини, зокрема, коти теж вразливі до інфекції й після зараження можуть померти. А ось собаки можуть бути лише переносниками захворювання.

Американські медики рекомендують своїм громадянам обмежити контакти з дикими тваринами і звертатися за допомогою в разі будь-яких нездужань домашніх улюбленців.

Джерело: Ракурс


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