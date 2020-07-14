17-летнего подростка избили битами на Киевщине — он умер

Убийство 17-летнего подростка на Киевщине. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Убийство 17-летнего парня с особой жестокостью произошло на Киевщине в селе Малютянка Киево-Святошинского района.

В результате конфликта между жителями Киева и местным парнем произошла драка. Подросток умер в карете скорой. Об этом сообщает пресс-центр полиции в Киевской области.

Для установления причин смерти тело погибшего парня было направлено на проведение экспертизы. Согласно заключению судмедэкспертов, причиной смерти подростка стала острая ишемическая болезнь сердца. Отмечается, что телесные повреждения, который потерпевший получил во время драки, относились к категории легких, поэтому не могли стать причиной смерти мальчика.

Полиция установила и задержала всех участников инцидента. По факту смерти было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция установила, что столичные жители, которые инициировали драку, заранее подготовили орудие для избиения — биты. Поскольку драка не повлекла смерть парня, а участники инцидента «действовали с исключительным цинизмом», прокуратура открыла еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной.