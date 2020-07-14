17-річного підлітка побили битами на Київщині — він помер

Вбивство 17-річного підлітка на Київщині. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Вбивство 17-річного хлопця з особливою жорстокістю відбулось на Київщині у селі Малютянка Києво-Святошинського району.

Внаслідок конфлікту між жителями Києва та місцевим хлопцем сталася бійка. Підліток помер у кареті швидкої. Про це повідомляє прес-центр поліції Київської області.

Для встановлення причин смерті тіло загиблого хлопця було направлено на проведення експертизи. За висновками судмедекспертів, причиною смерті підлітка стала гостра ішемічна хвороба серця. Зазначається, що тілесні ушкодження, який потерпілий отримав під час бійки, належать до категорії легких, тому не могли стати причиною смерті хлопця.

Поліція встановила та затримала усіх учасників інциденту. За фактом смерті було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановила, що столичні жителі, які ініціювали бійку, заздалегідь підготували знаряддя для побиття — бити. Оскільки бійка не спричинила смерть хлопця, а учасники інциденту «діяли з винятковим цинізмом», прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Вирішується питання щодо оголошення підозри зловмисникам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у центрі Києва відбулася масова бійка зі стріляниною та різаниною.