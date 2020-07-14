Задержание на взятке. Фото: 112 Украина

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Служба безопасности Украины задержала на взятке вероятного автора скандальных «пленок Ермака».

Задержанный ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначения отдельных лиц на высокие государственные должности. Правоохранители утверждают, что обличители «громких пленок» на самом деле оказались обычными мошенниками. Об этом 14 июля заявили в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе заявляют, что участники организованной преступной группы обещали коммерсанту за 100 тыс. долл. решить вопрос возврата имущества через связи в правоохранительных органах. Двух дельцов задержали во время получения взятки в одном из кафе Киева.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4. ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в Офисе генпрокурора заявили, что по данным следствия, они предлагали представителю иностранной компании передать взятки руководству Государственным фискальной и Пограничной службы Украины, а также судье.

Отмечается, что за эти деньги они якобы обещали посодействовать в вынесении судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшего его возвращения. Злоумышленники заявляли, что имеют соответствующие связи для решения этих вопросов. У Венедиктовой отметили, что злоумышленники хотели завладеть всей суммой и не собирались кому-то ее передавать.

Напомним, 14 июля на взятке погорел один из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Чиновник бывшего суворовского военного училища требовал 5 тыс. долл. за поступление в лицей абитуриента.