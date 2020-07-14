Затримання на хабарі. Фото: 112 Україна

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Служба безпеки України затримала на хабарі ймовірного автора скандальних «плівок Єрмака».

Затриманий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Правоохоронці стверджують, що викривачі «гучних плівок» насправді виявились звичайними шахраями. Про це 14 липня заявили в Службі безпеки України.

У спецслужбі заявляють, що учасники організованої злочинної групи обіцяли комерсанту за 100 тис. дол. вирішити питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах. Двох ділків затримали під час отримання хабаря в одній із кав’ярень Києва.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4. ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що за даними слідства, вони пропонували представнику іноземної компанії передати хабарі керівництву Державних фіскальної та прикордонної служби України, а також судді.

Зазначається, що за ці гроші вони нібито обіцяли посприяти в ухваленні судового рішення про скасування арешту майна та подальшого його повернення. Зловмисники заявляли, що мають відповідні зв’язки для вирішення цих питань. У Венедіктової зазначили, що зловмисники хотіли заволодіти всією сумою і не збиралися комусь її передавати.

Нагадаємо, 14 липня на хабарі погорів один із заступників начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Посадовець колишнього суворовського військового училища вимагав 5 тис. дол. за гарантований вступ до ліцею абітурієнта.