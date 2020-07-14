Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141119-zelenskyy-vzyav-na-kontrol-sytuaciu-z-rozsliduvannyam-ubyvstva-medyka-na-donbasi.html

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Володимир Зеленський, відреагував на загибель військового медика, якого 13 липня проросійські бойовики підступно вбили на Донбасі.

Президент України тримає під особистим контролем ситуацію з розслідування убивства військового медика та поранення бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. Про це 14 липня повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський наказав відбути на місце трагедії головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку та заступнику керівника Офісу президента Роману Машовцю.

Раніше повідомлялося, що вбивство військового медика прокуратура кваліфікувала за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 липня російські бойовики відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця. Внаслідок підступного нападу загинув військовий медик, поранення дістали двоє бійців ООС.