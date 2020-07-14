Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n141119-zelenskiy-vzyal-na-kontrol-situaciu-s-rassledovaniem-ubiystva-medika-na-donbasse.html

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Владимир Зеленский отреагировал на гибель военного медика, которого 13 июля пророссийские боевики коварно убили на Донбассе.

Президент Украины держит под личным контролем ситуацию по расследованию убийства военного медика и ранения бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский приказал отбыть на место трагедии главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку и заместителю руководителя Офиса президента Романа Машовцу.

Ранее сообщалось, что убийство военного медика прокуратура квалифицировала по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 июля российские боевики открыли огонь, по бойцах Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя вблизи села Зайцево тело погибшего военнослужащего. В результате коварного нападения погиб военный медик, ранения получили два бойца ООС.