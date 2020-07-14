Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский наконец отреагировал на убийство медика на Донбассе

14 июл 2020, 18:54
999

Владимир Зеленский отреагировал на гибель военного медика, которого 13 июля пророссийские боевики коварно убили на Донбассе.

Президент Украины держит под личным контролем ситуацию по расследованию убийства военного медика и ранения бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский приказал отбыть на место трагедии главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку и заместителю руководителя Офиса президента Романа Машовцу.


Ранее сообщалось, что убийство военного медика прокуратура квалифицировала по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 июля российские боевики открыли огонь, по бойцах Вооруженных сил Украины, которые пытались забрать с поля боя вблизи села Зайцево тело погибшего военнослужащего. В результате коварного нападения погиб военный медик, ранения получили два бойца ООС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров