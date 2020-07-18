Как будут работать школы с 1 сентября. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n141285-kak-budut-rabotat-shkoly-s-1-sentyabrya-rasskazal-lyashko.html

Ракурс

1 сентября украинские школьники все же смогут начать посещать уроки в школах. В Украине учебные заведения с нового учебного года начнут работать в обычном режиме.

В данный момент сложно спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в конце лета, заявил в передаче «Свобода слова Савика Шустера» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Учебные заведения в районах с «красной зоной» будут закрываться на определенное время. После улучшения эпидемиологической ситуации школы снова будут открываться.

Ляшко уточнил, что тотального закрытия школ на территории страны не будет, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ будет в пределах нормы.

Как ранее писал «Ракурс», с 1 сентября для всех работников учебных заведений и учащихся будет введен обязательный температурный скрининг. При температуре 37,2°C и выше ни работников, ни детей не будут допускать до учебных заведений.