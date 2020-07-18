Як працюватимуть школи з 1 вересня. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n141285-yak-pracuvatymut-shkoly-z-1-veresnya-rozpoviv-lyashko.html

Ракурс

1 вересня українські школярі все ж зможуть почати відвідувати уроки у школах. В Україні навчальні заклади з нового навчального року почнуть працювати у звичайному режимі.

Наразі складно спрогнозувати, якою буде епідеміологічна ситуація наприкінці літа, заявив у передачі «Свобода слова Савіка Шустера» головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Навчальні заклади у районах із «червоною зоною» будуть закриватися на певний час. Після поліпшення епідеміологічної ситуації школи знову будуть відкриватися.

Ляшко уточнив, що тотального закриття шкіл на території країни не буде, якщо епідпоріг щодо грипу та ГРВІ буде у межах норми.

Як раніше писав «Ракурс», із 1 вересня для усіх працівників навчальних закладів та учнів буде введений обов’язковий температурний скринінг. За температури 37,2°C та вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів.