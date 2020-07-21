Обменять себя на заложников в Луцке предложил киборг Ваврищук

Теракт в Луцке. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141420-obmenyat-sebya-na-zalojnikov-v-lucke-predlojil-kiborg-vavrischuk.html

Ракурс

Теракт в Луцке произошел утром 21 июля. Мужчина, которого зовут Максим Кривошей (сам себя он называет Максим Плохой), захватил автобус с заложниками. По предварительным данным, там находятся 20 человек.

Ветеран АТО, житель Луцка Вадим Ваврищук отметил, что готов сам стать заложником, если террорист согласиться на обмен. Его условие — чтобы Кривошей отпустил женщину или ребенка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я готов обменять себя на одного из заложников — женщин, детей, кого угодно. Кто со мной? — обратился он к подписчикам.

В комментариях к этому посту многие начали писать, что поддерживают киборга и тоже готовы стать заложниками, если остальных людей террорист согласится отпустить.

Ваврищук также обратился к Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел, которые проводят переговоры с террористом, и попросил им передать его просьбу.

Вадим Ваврищук — украинский военный, ветеран АТО, который оборонял Донецкий аэропорт в 2015 году. Он был командиром обороны диспетчерской башни ДАП. Его позывной — «Грин».

Напомним, что в центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в рейсовом автобусе «Богдан». Он произвел два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не сдетонировала. Вместе со злоумышленником в автобусе находятся около 20 заложников.