Обміняти себе на заручників у Луцьку запропонував кіборг Ваврищук

Теракт у Луцьку. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141420-obminyaty-sebe-na-zaruchnykiv-u-lucku-zaproponuvav-kiborg-vavryschuk.html

Ракурс

Теракт у Луцьку стався вранці 21 липня. Чоловік, якого звуть Максим Кривошей (сам себе він називає Максим Плохой), захопив автобус із заручниками. За попередніми даними, там перебуває 20 осіб.

Ветеран АТО, житель Луцька Вадим Ваврищук зазначив, що готовий сам стати заручником, якщо терорист погодитися на обмін. Його умова — щоб Кривошей відпустив жінку або дитину. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Я готовий обміняти себе на одного із заручників — жінок, дітей, кого завгодно. Хто зі мною? — звернувся він до підписників.

У коментарях до цього посту багато людей почали писати, що підтримують кіборга і теж готові стати заручниками, якщо інших людей терорист погодиться відпустити.

Ваврищук також звернувся до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, які проводять переговори з терористом, і попросив їм передати його прохання.

Вадим Ваврищук — український військовий, ветеран АТО, який обороняв Донецький аеропорт у 2015 році. Він був командиром оборони диспетчерської вежі ДАП. Його позивний — «Грін».

Нагадаємо, що в центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в рейсовому автобусі «Богдан». Він зробив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка здетонувала. Разом зі зловмисником в автобусі перебуває близько 20 заручників.